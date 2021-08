Voorzitter Nice snapt niets van Olympique Marseille: ‘Reactie Marseille-spelers deed kruit ontbranden’

Bij een hoekschop van Olympique Marseille werd Dimitri Payet namelijk voor de zoveelste keer bekogeld door de fans van Nice, waarna Payet besloot een waterfles terug te gooien. ,,Wat daarna gebeurde, betreur ik. We hebben een gesprek gehad met de gemeente en de scheidsrechter. Die aarzelde om de wedstrijd te hervatten, omdat hij niet wist of de veiligheid van de spelers was gegarandeerd. De diensten hebben hem echter verzekerd dat er geen probleem meer was. Iedereen wilde het spel hervatten, maar Olympique Marseille wilde niet. Dat begreep ik niet helemaal", aldus de Nice-voorzitter.

Olympique Marseille-voorzitter Pablo Longoria noemde de gang van zaken onacceptabel en vond dat de situatie voor zijn spelers niet veilig was: ,,Het is al de tweede keer dat dit is gebeurd. Eerder hebben we dit al meegemaakt in Montpellier. Toen gingen we door toen werd besloten dat de wedstrijd zou worden hervat. Maar wat vandaag is gebeurd is onacceptabel. We willen ook een statement maken voor het Franse voetbal, dat dit niet zo kan. Daarom hebben we besloten terug te gaan naar Marseille.”