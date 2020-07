Voorzitter voetbalbond Bolivia overleden aan coronavirus

Conte ziet complot achter ‘krankzin­nig’ programma Inter

8:40 Trainer Antonio Conte heeft geen goed woord over voor het programma van zijn Internazionale. De ploeg uit Milaan speelde afgelopen week in zeven dagen tijd drie wedstrijden in de Serie A. ,,Onze kalender is krankzinnig. Het is gemaakt om Inter problemen te bezorgen”, bromde Conte na het gelijkspel bij AS Roma (2-2).