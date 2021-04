Vorm keert terug bij Spurs als keeperstrainer, Mason (29) maakt seizoen af

Vorm (37) stond jarenlang onder contract bij de Spurs. De voormalig keeper van FC Utrecht zette vorig jaar oktober een punt achter zijn carrière. Mason moest zijn loopbaan in 2018 beëindigen vanwege een zware hoofdblessure die hij in 2017 opliep als speler van Hull City in een luchtduel met Chelsea-verdediger Gary Cahill. Bij Tottenham Hotspur had hij de leiding over het hoogste jeugdteam.



De 29-jarige Mason wordt de jongste trainer ooit in de Premier League. Hij begint zondag direct met een zware klus, want op Wembley wacht de League Cup-finale tegen Manchester City voor 8000 toeschouwers. Spurs won sinds de FA Cup in 1991 slechts twee prijzen, de League Cup in 1999 en 2008. Mason zal ook worden geassisteerd door de ervaren Chris Powell (51), die vorig seizoen nog even assistent van Alan Pardew was bij ADO Den Haag.



,,We hebben een groot geloof in ons getalenteerde team spelers”, aldus voorzitter Daniel Levy. ,,We hebben een bekerfinale en zes competitiewedstrijden voor de boeg en we zullen nu al onze energie steken om het seizoen zo sterk mogelijk te eindigen.”