Vormer landskampioen: Maar echte vreugde is er nu niet

Heb je daar nog wel tijd voor? Vorige week mochten we het indrukwekkende verhaal van je vrouw Roos optekenen, die als spoedarts in het ziekenhuis in Gent heftige tijden beleeft

,,Het is een hele pittige periode. We praten veel over haar indrukken en de verhalen van haar zijn heel aangrijpend. Ze maakt volle weken, is dagelijks bezig met de strijd tegen corona, en daardoor veel van huis. In deze periode geldt dat voor mij andersom. Ik ben opeens veelal de huisman. Maar dat heeft ook wel zijn mooie momenten, zo ben ik veel bij de kinderen en vind ik mezelf opeens terug als meester die het huiswerk met zijn kinderen moet maken. Spelling gaat me trouwens wel redelijk af, rekenen wat minder. En ja, tussendoor als het even kan, werk ik wel mijn programma van de club af. Dat is ook wel lekker. Niemand mag hier Knokke in, dus op het strand kan ik heerlijk hardlopen zonder dat ik iemand tegenkom.’’



De vraag is alleen hoe lang je jouw conditie op peil moet houden?

,,Dat zou zomaar nog maanden kunnen duren. We wachten wel af, maar het is vooral even bijzaak. De gezondheid telt en daarom kan ik me helemaal in het besluit vinden. Hoewel ik liever op het veld zelf kampioen word, is dit het enige juiste. Het is simpelweg onverantwoord en ook ongepast om in deze tijden met voetbal bezig te zijn.’’