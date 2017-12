Vormer redt punt voor Club Brugge tegen Eupen

Video Doelman bezorgt Benevento met kopgoal eerste puntje in Serie A

15:29 Benevento heeft het eerste punt gepakt in de Italiaanse Serie A. De hekkensluiter speelde zondag 2-2 tegen AC Milan. Doelman Alberto Brignoli maakte diep in blessuretijd gelijk voor de gepromoveerde club die na veertien wedstrijden nog altijd puntloos was.