Vormer viert derde titel met Club Brugge: ‘We moeten hier écht van genieten’

,,Mij hoor je dus niet klagen”, liet Vormer opgetogen weten. ,,Natuurlijk hadden we het liever op het veld gevierd, want ik ben er zeker van dat we ook na de play-offs kampioen waren geweest. We wonnen 29 van de dertig competitiewedstrijden, hoe vaak lukt dat? We moeten hier dus echt van genieten.”