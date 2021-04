Vreugdesprongetje in huize Koeman: Real Madrid krijgt tik van Betis in titelrace

Real Madrid heeft dramatische zaken gedaan in de strijd om de Spaanse landstitel. In eigen huis kwam de ploeg van Zinédine Zidane niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Real Betis. Concurrenten Atlético Madrid en FC Barcelona kunnen zondag profiteren van de zeperd.

Grote kans dat er in een woonkamer in Barcelona een klein vreugdesprongetje werd gemaakt nadat het fluitsignaal voor het laatst door het lege Estadio Alfredo Di Stéfano galmde. Natuurlijk zal Ronald Koeman het duel tussen Real Madrid en Real Betis met bovengemiddelde interesse hebben gevolgd: zijn FC Barcelona kan morgen al profiteren van het puntenverlies van de concurrent.

Want Real Madrid, de nummer twee van La Liga, kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen subtopper Real Betis. Ondanks het fraaie feit dat de Madrilenen alweer voor de zeventiende keer op rij ongeslagen bleven, zal er vooral chagrijn heersen bij De Koninklijke. Als Barça zondagmiddag wint op bezoek bij Villarreal, komen Koeman en consorten in punten op gelijke hoogte. Barça heeft tevens nog een wedstrijd tegoed, waardoor het zich zonder te spelen verzekerde van nóg betere papieren in de race om de landstitel.

Real Madrid slaagde er zaterdagavond uiteindelijk niet in een gat te vinden in de defensie van Betis. Voor rust schoot de thuisploeg slechts eenmaal tussen de palen. Via Rodrygo kwam het na de onderbreking nog het dichtst bij een treffer. De Braziliaan haalde uit van afstand, maar zag zijn poging uiteenspatten op de lat. De thuisploeg was vanaf dat moment duidelijk de betere partij, maar tot de gewenste treffer leidde het overwicht niet. Voor de Madrilenen moet de knop direct worden omgezet, want komende dinsdag wacht in Madrid het eerste gedeelte van het tweeluik tegen Chelsea. Real hoopt via de Londenaren de finale van de Champions League te bereiken.

Naast Barça komt ook koploper Atlético Madrid zondag nog in actie in La Liga. De ploeg van Diego Simeone voerde maandenlang oppermachtig de ranglijst aan in Spanje, maar moet de laatste tijd vrezen voor de jagers uit Barcelona en Madrid. Atlético verdedigt de koppositie om 21.00 uur op bezoek bij middenmoter Athletic Bilbao. Voor Koeman rest de taak om de resterende zeven duels in Spanje te winnen. Dan zal dat vreugdesprongetje van zaterdagavond veranderen in een vreugde-explosie.

De stand aan kop in La Liga

1. Atlético Madrid 33-73

2. Real Madrid 33 - 71

3. FC Barcelona 31-68

4. Sevilla 32-67

