Vrije trap Rooney laat Cocu en Derby County dromen van play-offs

De 34-jarige Rooney was sinds zijn komst naar Derby County, waar hij speelt als middenvelder, al goed voor vijf goals en drie assists in veertien wedstrijden.



Derby County is uitstekend uit de coronastop van ruim drie maanden gekomen en won ook de derde wedstrijd sinds de hervatting. Na de 2-3 zege bij Millwall en de 2-1 zege op Reading werd het vanavond dus 0-1 in de uitwedstrijd bij Preston North End. Die club stond twee weken geleden nog zesde in het Championship, maar bezweek onder de druk van de vele ploegen kort achter hen en staat inmiddels negende.