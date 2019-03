Vrije verkoop WK-tickets start morgen

Volgens de FIFA zijn in de voorverkoop via de officiële kanalen al 535.000 tickets aangeschaft. Het gastland staat bovenaan in de verkooplijst (53 procent), gevolgd door de Amerikanen (23 procent). Nederland staat derde in die tussenstand, met een aandeel van 9 procent in de voorverkoop.



Aan het WK doen 24 landen mee. Het toernooi omvat 52 wedstrijden, die verspreid over negen speelsteden worden afgewerkt.



Oranje opent het WK op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland in Le Havre. Daarna volgt op 15 juni een wedstrijd tegen Kameroen in Valenciennes. Nederland sluit de groepsfase op 20 juni in Reims af tegen Canada.