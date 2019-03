Vrouw en stiefdochter van Brendan Rodgers thuis overvallen

Voetbal­fans in heel Europa voeren actie voor staanplaat­sen

5 maart Voetbalfans zullen de komende weken in heel Europa actie voeren om staanplaatsen bij Europese wedstrijden opnieuw mogelijk te maken. De verzamelde internationale supportersorganisaties roepen daarbij de Europese voetbalunie UEFA in een open brief op om het verbod op staanplaatsen te schrappen. Het Supporterscollectief Nederland ondersteunt het initiatief.