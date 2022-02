‘Waanzin’ in Bochum: Locadia en co laten Bayern München na heerlijke eerste helft kansloos

Bayern kwam zaterdagmiddage via Robert Lewandowski nog wel op voorsprong, maar daarna ging het snel. Bochum, met oud-PSV’er Jurgen Locadia in de basis, koos brutaal de aanval. En met succes. Via doelpunten van Christopher Antwi-Adjej, Locadia (penalty), Cristian Gamboa en Gerrit Holtmann nam de middenmoter een ruime voorsprong.

De laatste keer dat Bayern in de eerste helft vier doelpunten tegen kreeg in de Bundesliga was in 1975. Toen werd er na een 5-0 ruststand met 6-0 verloren van Eintracht Frankfurt.

In de tweede helft zette Bayern aan, maar uiteindelijk kon de koploper maar één keer scoren. Opnieuw topscorer Lewandowski zorgde voor de 4-2 eindstand.

Locadia (28) stapte vorige maand over van Brighton en tekende een contract voor een half jaar in Bochum. De aanvaller werd tien minuten voor tijd gewisseld voor Sebastian Polter.

Greuther Furth won, met Nick Viergever in de basis, voor de derde keer dit seizoen. In eigen huis werd Hertha BSC met 2-1 verslagen. Greuther Furth staat ondanks de zege nog altijd onderaan. Jeffrey Gouweleeuw ging met Augsburg met 3-2 onderuit op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Jean-Paul Boetius viel na 65 minuten in bij Mainz, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Freiburg.