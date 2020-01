Waar speelde Klopp’s onverslaanbare droomelftal 4,5 jaar terug?

Alisson Becker - Internacional

De bijna onpasseerbare sluitpost was in de zomer van 2015 nog doelman in de Braziliaanse competitie, van Internacional. Met de Braziliaanse club eindigde hij op de vijfde plaats. Een jaar later maakte hij de overstap naar AS Roma, waar hij zijn eerste seizoen bankzitter was. Na een succesvol tweede seizoen maakte hij in 2018 de overstap naar Liverpool.