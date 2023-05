Waarom doelman Kenneth Vermeer nu kan switchen van Oranje naar Surinaams elftal

Vermeer is de bekendste naam van het kwartet. De oud-doelman van onder meer Ajax en Feyenoord speelde in het verleden vijf interlands voor Oranje. Door versoepelde regels van de FIFA is het tegenwoordig makkelijker voor internationals om van voetballand te veranderen. Sinds eind 2020 is het voor Nederlandse spelers met Surinaamse roots ook mogelijk om voor Suriname uit te komen zonder dat ze hun paspoort moeten inleveren. De laatste jaren kwam Vermeer uit voor Los Angeles FC en FC Cincinnati in de Amerikaanse competitie MLS.