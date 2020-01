Waarom grootmacht Napoli weer terug is bij af

VideoNapoli was de laatste jaren dé uitdager van Juventus in de strijd om de s cudetto , maar dit seizoen is het kommer en kwel bij de ploeg van Gennaro Gattuso. In de competitie staan I Partenopei zelfs elfde op de ranglijst. Ook op bestuurlijk vlak, met voorzitter Aurelio De Laurentiis aan het roer, rommelt het aan alle kanten. De ene na de ene andere ruzie lekt uit. Een overzicht van de onrust bij de club uit Napels.

In de jaren 80 was Napoli lange tijd een van de spraakmakendste ploegen uit Italië. Aan de hand van Diego Maradona werden de Italianen twee keer kampioen. Na zijn vertrek ging het bergafwaarts met de club. Het dieptepunt werd bereikt rond de eeuwwisseling. De club degradeerde in 1998 naar de Serie B. De promotie terug naar de Serie A was daarna van korte duur.



Binnen één seizoen degradeerde de Napolitanen weer terug naar de Serie B. De club raakte in zo'n diep dal dat Napoli in 2004 failliet werd verklaard. Onder leiding van de huidige voorzitter, filmproducer Aurelio De Laurentiis, werd een nieuwe club opgericht; Napoli Soccer. De ploeg startte in de Serie C maar binnen drie seizoenen was Napoli, dat binnen twee jaar toch weer SSC Napoli ging heten, terug in de hoogste Italiaanse divisie.

Volledig scherm Maradona na de winst van de Italiaanse titel. © Meazza Sambucetti/AP/Shutterstock

Sarri

Napoli werd beter en beter. Vanaf 2010-2011 bivakkeert Napoli onafgebroken in de top van de Serie A. Onder leiding van eerst Walter Mazzarri (2009-2013) en Rafael Benítez (2013-2015) werd de lat al hoog gelegd. Maar vooral onder Maurizio Sarri, tussen medio 2015 en zomer 2018, ging het helemaal crescendo met Napoli. Met de tweede plaats in 2016, de derde stek in 2017 en weer de tweede positie in 2018 werd het team van Sarri alleen niet beloond met een titel. Met topspelers als Marek Hamsik, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly en Gonzalo Higuaín in de gelederen was Napoli in die jaren wel een van de meest aantrekkelijk voetballende teams van Italië. Maar sinds Sarri verdween - in 2018 naar Chelsea - glijdt Napoli langzaam af.

Volledig scherm Trainer Carlo Ancelotti tijdens een persconferentie. © EPA Sinds vorig jaar zomer rommelt het aan alle kanten bij de voormalige club van onder anderen Jonathan de Guzman en Ruud Krol. De Laurentiis is nog steeds de voorzitter van de Napolitanen. Na een teleurstellende start van de competitie verplichtte hij zijn spelers om een week op trainingskamp te gaan zonder persoonlijke spullen. Ancelotti (die het roer had overgenomen van Sarri), maar vooral zijn spelers, vonden dat echter niet zo'n goed idee. Na het gelijkspel tegen Red Bull Salzburg op vijf november in de groepsfase van de Champions League bleef de spelersbus, die de spelers weer terug naar het kamp zou vervoeren, leeg. Op eigen initiatief vertrokken de spelers ‘gewoon’ naar huis. Sindsdien staan de spelers en voorzitter lijnrecht tegenover elkaar.

Hoge boetes

Volledig scherm Napoli-middenvelder Allan. © REUTERS Deze actie werd de spelers niet in dank afgenomen. De Laurentiis dreigde met financiële straffen en drukte uiteindelijk zijn wil door. De voorzitter zou een verzoek indienen voor loonaftrek tot wel 25% van hun brutomaandsalaris. Alleen de Braziliaanse-middenvelder Allan kreeg een zwaardere straf. Hij zou, tijdens het weigeren van het trainingskamp, bijna gevochten hebben met de zoon van de voorzitter. Napoli plande deze straffen in twee fases. Het arbitrageverzoek wegens contractschending was de eerste stap. De tweede stap was naar de rechter stappen voor de imagoschade die de club heeft geleden. Spelers schakelde inmiddels advocaten in.

Ancelotti out, Gattuso in

Ancelotti werd uiteindelijk op 10 december, een paar uur na de met 4-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Racing Genk, op straat gezet. Eén dag later werd Gennaro Gattuso, als speler voormalig WK-winnaar met Italië, aangesteld als nieuwe trainer. ,,Het is beschamend om te zien waar Napoli nu staat op ranglijst”, aldus Gattuso bij zijn aanstelling. ,,Deze ploeg heeft alles om in de top 4 te eindigen.”



Gattuso is niet bang voor een fiasco in Napels: ,,Ik hoefde niet lang na te denken over dit aanbod. Napoli is een geweldige club”, aldus de 41-jarige Gattuso, die dertien jaar lang voor AC Milan voetbalde.

Volledig scherm Gattuso in actie als aanvoerder van AC Milan tegen Rafael van der Vaart. © Action Images

Maar ook Gattuso kan het tij bij Napoli niet keren. Andere trainer, dezelfde problemen. Gattuso kon niet voorkomen dat de Napolitanen na 21 wedstrijden nog geen eens de helft van het puntentotaal van koploper Juventus hebben. Het team heeft zelfs al sinds midden oktober niet meer gewonnen in eigen huis (alleen competitiewedstrijden). De trainer zoekt daarentegen niet naar een excuus. ,,We hebben ons dieptepunt bereikt, we moeten echt uitzoeken waar dat we mee bezig zijn. Het lijkt net of dat we elkaar vanochtend hebben ontmoet, het tenue aan hebben gedaan en het veld zijn opgelopen. Er is geen organisatie te bekennen‘’, aldus Gattuso na de wedstrijd tegen Fiorentina (weer een nederlaag, 0-2) van afgelopen weekend.

Mertens

Verschillende Napolitanen zijn klaar met de chaos en denken aan een transfer. Zo ook Dries Mertens. De Belg, die al één maand aan de kant staat met een blessure, had begin deze week weer ruzie op het trainingsveld. Hij en de eerder besproken Allan spaarden elkaar niet tijdens een verhitte discussie, zo lekte verschillende bronnen rondom de club. De oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV wil zijn aflopende contract niet verlengen onder de huidige omstandigheden. Hij zou te hoge looneisen hebben, te hoge tekenpremie eisen, enzovoort.

Volledig scherm Mertens en zijn ploeggenoten in betere tijden. © AP Mertens heeft nog één doel bij I Partenopei en dat is topscorer aller tijden worden. Nog vier goals en hij streeft voormalig aanvoerder Marek Hamsik voorbij, waardoor hij de Napolitaanse geschiedenisboeken ingaat. Dat het dan tot de zomer onrustig blijft, neemt hij voor lief.

Kraker

Komende zondag staat voor Napoli dé kraker van de voorbije seizoenen op het programma. In het eigen Stadio San Paolo komt de trotse koploper Juventus op bezoek (aanvang 20.45 uur). Het betekent voor Juventus-trainer Sarri een weerzien met zijn oude ploeg. Misschien is een wedstrijd tegen de koploper het wondermiddel voor Napoli om weer wat positiviteit te creëren. Zo niet dan zal de ontstane crisis alleen maar groter en groter worden voor de ploeg van Gattuso.