Waarom ‘heel Haaksbergen’ juicht voor Gibraltar in kraker tegen Liechtenstein

Door Dennis van Bergen



Het is dat het coronavirus ook de contreien rond de Middellandse Zee niet ontziet, anders had Wessel Witbreuk vanavond zeker in het Victoria Stadion gezeten voor Gibraltar-Liechtenstein, de kraker in Divisie D van de Nations League. ,,Heel het land is al dagen met de wedstrijd bezig”, merkt de Nederlander. ,,Nu wordt het een live-streampje zoeken voor me, denk ik.”