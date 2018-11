Waarom je zaterdagavond naar de Superclásico moet kijken

VoorbeschouwingIn Argentinië staat de hele maand november volledig in het teken van de Superclásico. Boca Juniors en River Plate stonden de afgelopen honderd jaar al 246 keer tegenover elkaar, maar nu wacht voor het eerst een dubbele confrontatie in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. Morgenavond (21.00 uur) in La Bombonera, over twee weken in Estadio Monumental. Waarom mag je dit spektakel niet missen?

De hype

Volledig scherm Fans van Boca Juniors bij de vorige Superclásico tegen aartsrivaal River Plate. Het spook met de B refereert aan de degradatie van River Plate in 2011. © Getty In Argentinië ontkom je deze maand nergens aan de Superclásico. Kaartjes gaan voor duizenden euro's van hand tot hand en overal op televisie en op straat wordt er gesproken over de wedstrijd. Boca Juniors kreeg bijna 3000 aanvragen binnen van journalisten uit andere continenten, terwijl er op de perstribune van La Bombonera plek is voor 259 journalisten. Stel het je maar eens voor: Ajax tegen Feyenoord in de finale van de Champions League, gespeeld in Amsterdam en Rotterdam, in kolkende stadions. In Buenos Aires is het deze maand zo ver. In eerste instantie werd besloten om 4000 uitfans toe te staan bij beide wedstrijden, maar dit besluit werd door de Argentijnse overheid teruggedraaid om de veiligheid van de mensen beter te kunnen waaborgen.

De historie

Boca Juniors en River Plate hebben hun allebei hun oorsprong in La Boca, het arbeidersgebied van de haven van Buenos Aires. River Plate werd in 1901 opgericht, Boca vier jaar later. River verhuisde in 1925 echter naar naar het welvarende district Núñez in het noorden van de Argentijnse hoofdstad. Sindsdien staat Boca Juniors bekend als de club van de Argentijnse arbeidersklasse, met veel fans uit de Italiaanse immigrantengemeenschap. Boca-fans staan bekend als de ‘Xeneizes’, afgeleid van Genuezen. River Plate werd na de verhuizing bekend onder de bijnaam Los Millonarios, met een groot draagvlak bij de hoogste klasse van de Argentijnse samenleving. Tegenwoordig is er echter nog weinig te merken van dat verschil, want supporters van beide clubs bevinden zich in alle lagen van de samenleving. De eerste officiële wedstrijd tussen Boca en River werd gespeeld op 24 augustus 1913, waarbij River met 2-1 won. Er waren de afgelopen 105 jaar nog 245 ontmoetingen. Boca won er 88, River 81.

De stadions/supporters

De Superclásico tussen Boca en River is natuurlijk ook zo groot geworden vanwege de enorme rivaliteit tussen de fans en de ongeëvenaarde sfeer in beide stadions. Nergens ter wereld wordt het voetbal zo intens beleefd als in Argentinië. De sfeer en het geluid in La Bombonera (Boca Juniors) en Estadio Monumental (River Plate) zijn moeilijk in woorden te vatten. Het is iets wat iedere voetballiefhebber ooit een keer zelf moet hebben ervaren. Buenos Aires telt liefst 24 profclubs, maar bij Boca en River is het spektakel op de tribunes het meest kleurrijk en luidruchtig. Een uur voor de wedstrijd begint het gezang al en dat stopt niet. Bij River Plate zitten er iedere thuiswedstrijd 66.000 fans, zelfs toen de club in 2011/2012 op het tweede niveau speelde. In La Bombonera kunnen 49.000 fans, maar zij maken geluid voor twee. Nergens in de wijk ontkom je aan het geel en blauw en de beeltenissen van Diego Maradona.

Volledig scherm Fans van River Plate in Estadio Monumental. © Getty Images Volledig scherm Fans van Boca Juniors in La Bombonera. © Getty Images

De clubiconen

Volledig scherm Dieg Maradona bedankt het publiek bij zijn afscheidswedstrijd in La Bombonera op 10 november 2001. © AP Diego Armando Maradona dus, het symbool van het Argentijnse voetbal. ‘Pluisje’ werd groot bij Argentinos Juniors, waar hij van 1976 tot 1981 speelde. Daarna kon hij kiezen uit de twee grootste clubs van het land. Bij River Plate kon hij meer verdienen, maar Maradona volgde zijn hart en ging naar Boca Juniors. Daar speelde hij slechts vijftien maanden en werd hij kampioen, maar na het WK 1982 vertrok Maradona voor een wereldwijd recordbedrag naar FC Barcelona. In 1995 keerde Maradona nog voor twee jaar terug bij Boca, maar dat leverde slechts zeven goals in 31 wedstrijden op. Juan Román Riquelme werd zijn opvolger en schitterde gedurende twee periodes (1995-2002 en 2007-2014) in La Bombonera. De luie, maar zeer begaafde spelmaker loodste Boca Juniors naar de winst van de Copa Libertadores in 2000, 2001 en 2007.

Ook River Plate heeft vele legendarische spelers gehad: Alfredo Di Stéfano, Ángel Labruna, Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Mario Kempes, Ariel Ortega, Pablo Aimar en de huidige coach Marcelo Gallardo. De populairste speler van de afgelopen veertig jaar is zonder twijfel Enzo Francescoli. ‘El Príncipe’ (de prins) uit Montevideo speelde van 1983 tot 1986 en van 1994 tot 1997 voor River Plate. De Uruguayaan scoorde 137 keer in 217 duels voor River, waarmee hij vijf landstitels, de Copa Libertadores en Copa Sudamericana veroverde. Er zijn ook honderd spelers die voor zowel Boca als River hebben gespeeld, waaronder Alberto Tarantini, Jorge Higuaín (de vader van Gonzalo), Gabriel Batistuta en Claudio Caniggia.

Volledig scherm Enzo Francescoli met zijn zoons bij zijn afscheid bij River Plate op 1 augustus 1999. © AFP

De huidige sterspelers

Wie zijn dan nu de spelers waar je op 10 november en 24 november extra op moet letten? Bij Boca Juniors is de 34-jarige Carlos Tévez, bezig aan zijn derde periode bij de club, de bekendste naam. Tévez speelt de laatste maanden echter weinig, omdat de concurrentie voorin groot is. De bonkige Ramón Ábila is meestal de eerste spits, maar Darío Benedetto is sterk teruggekeerd van een zware kruisbandblessure. Hij maakte drie goals in de halve finales tegen Palmeiras. Andere bekende namen bij Boca zijn Fernando Gago, Cristian Pavón, Mauro Zárate en Ajax-doelwit Lisandro Magallán.



Bij River Plate zijn Argentijns internationals Franco Armani, Enzo Pérez, Javier Pinola, Gonzalo Martínez en Leonardo Ponzio de bekende namen. De man die het verschil kan gaan maken is de Colombiaanse spelmaker Juan Fernando Quintero, die met zijn fijne linker ook al opviel tijdens het WK. Nahuel Gallardo, de twintigjarige zoon van trainer Marcelo, zit ook bij de selectie van River Plate. Marcelo Gallardo zelf zal bij beide finales niet van de partij zijn vanwege een schorsing. Morgenavond is hij zelfs helemaal niet welkom in La Bombonera, nadat hij bij de halve finale tegen Grêmio ‘gewoon’ in de kleedkamer kwam ondanks een schorsing.

Heenwedstrijd in La Bombonera: zaterdag 10 november, 21.00 uur

Return in Estadio Monumental: zaterdag 24 november, 21.00 uur

Beide wedstrijden zijn te zien op FOX Sports 4.