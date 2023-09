Waarom Lionel Messi en co in aanloop naar ‘onmenselijke’ interland massaal aan de zuurstoffles moeten

De trip naar La Paz is vaste prik voor de tegenstanders van Bolivia in de Zuid-Amerikaanse voorrondes voor het WK. Het Estadio Hernano Siles ligt op 3.637 meter boven de zeespiegel en is daarmee een van de hoogst gelegen stadions ter wereld. Ter vergelijking: tijdens de voorbije Ronde van Frankrijk lag het dak van de Tour op 2.300 meter hoogte, op de top van de Col de la Loze - nog een stuk lager dus.

‘Onmenselijk’

In het verleden liet Neymar zich al eens kritisch uit over de omstandigheden in La Paz. Na een WK-kwalificatiewedstrijd in 2017 noemde de Braziliaanse superster het ‘onmenselijk’ om op zo’n grote hoogte te voetballen. Hoe groter de hoogte, hoe minder zuurstof de longen namelijk kunnen opnemen.

Of ook aanvoerder en sterspeler Lionel Messi in actie zal komen in La Paz, valt nog af te wachten. De aanvaller van Inter Miami maakte afgelopen vrijdag nog het winnende doelpunt in de openingsmatch tegen Ecuador, maar moest in de slotfase naar de kant met een (lichte) blessure. ,,Hij zal zeker meereizen”, zei bondscoach Lionel Scaloni. ,,Hij heeft apart getraind, maar we beslissen vandaag of hij speelt of niet.”