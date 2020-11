Waarom Phillip Cocu niet slaagde bij Derby County

Derby County zet Cocu na dramati­sche start van het seizoen op straat

14 november Phillip Cocu is niet langer de manager van Derby County. De Nederlander is ontslagen vanwege de slechte resultaten van The Rams. Zijn (voorlopige) opvolger lijkt Wayne Rooney te worden, die onder Cocu speler én assistent-trainer was. Ook assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers zijn vertrokken.