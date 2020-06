Walcott mist hervatting Premier League na operatie

Hoe de ‘familie­breuk’ tussen Schreuder en Hoffenheim ontstond

9 juni Alfred Schreuder (47) per direct weg bij Hoffenheim. Opmerkelijk, want de club staat vier duels voor het einde op een Europa League-plaats. ,,Er zijn dingen gebeurd waar ik een andere mening over heb,’’ zegt Schreuder. ,,We zien de toekomst beiden anders,’’ zegt technisch directeur Alexander Rosen.