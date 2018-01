Wales presenteert Giggs als nieuwe bondscoach

Video Euforische Klopp de fout in met 'fuck' op Amerikaanse tv

10:41 De grijns was na de sensationele 4-3 overwinning van Liverpool op Manchester City niet van het gezicht van Jürgen Klopp af te slaan. In alle euforie gebruikte de Duitse manager het woord 'fuck' in een live reactie voor het Amerikaanse NBC. En op dat taalgebruik zitten ze niet te wachten in de Verenigde Staten.