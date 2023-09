Wandeltempo van Antonio Rüdiger tegen Japan was alleszeggend, dat moet Hansi Flick ook gezien hebben

Met video Feyenoord krijgt in Champions League weerzien met Diego Simeone en Lazio, PSV treft oude bekenden Arsenal en Sevilla

Feyenoord gaat het in de poulefase van de Champions League opnemen tegen Atlético Madrid, oude bekende Lazio en Celtic. PSV treft Europa League-winnaar Sevilla en de Engelse topclub Arsenal, waar het vorig jaar nog van won in Eindhoven. De eerste wedstrijden staan op het programma voor 19 en 20 september. Vrijdag of zaterdagochtend wordt het speelschema pas bekend.