Wanneer kan Liverpool de titel pakken?

Scenario'sLiverpool-fans weten het zeker: hun club gaat dit jaar de eerste landstitel sinds 1990 pakken. ,,We’re gonna win the league!”, scandeerde de fans afgelopen zondag na de 2-0 overwinning op rivaal Manchester United. Liverpool is na 22 wedstrijden nog ongeslagen in de Premier League, maar vanavond (21.00 uur) wacht de lastige uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers. Wanneer kan het team van Jürgen Klopp de titel gaan pakken?

De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum is dit jaar oppermachtig in de Premier League. Wedstrijd na wedstrijd wordt er gewonnen, met een duizelingwekkend puntenaantal van 64 van de mogelijke 66 tot gevolg. Er was alleen een gelijkspel op bezoek bij Manchester United eerder dit seizoen. De Liverpool-fans snakken naar een nieuwe titel. Het moet zelfs de eerste worden sinds de start van de Premier League in 1992. De spelers proberen de verwachtingen nog wel te temperen. Ook zij geloven natuurlijk in een negentiende landstitel, maar proberen tijdens interviews nog altijd rustig te blijven en niet te hoog van de toren te blazen. Liverpool weet dat als het tien van de resterende zestien wedstrijden wint, ze hoe dan ook kampioen van Engeland zijn.

Zelfs een februari-titel is mogelijk

Liverpool kan in theorie zelfs volgende maand al de titel pakken. Wil dit scenario plaatsvinden moeten er wel hele rare dingen gebeuren. Als Liverpool alles wint kunnen The Reds op 29 februari de titel al pakken in een uitwedstrijd tegen Watford. Maar dan moeten de achtervolgers, Manchester City en Leicester City, al hun wedstrijden verliezen. Dit scenario is dus vrij onwerkelijk.

Bekijk hier de samenvatting van Liverpool - Manchester United

Kampioen bij de rivaal of de concurrent?

Wil de Champions League winnaar van vorig seizoen de titel pakken tijdens de Merseyside-derby tegen Everton op 14 maart, dan moet zowel Liverpool als nummer twee Manchester City exact zo doorgaan als dat ze nu doen. Liverpool heeft namelijk een ratio van 2,9 punt per duel, City doet het met 2,08 een stuk minder. Als dit zo doorgaat is het gat tijdens deze 14 maart tussen de 23 en 25 punten, en met acht wedstrijden te gaan moet dat dan genoeg zijn om de titel te pakken tegen Everton.

Volledig scherm Virgil van Dijk viert een doelpunt van Liverpool met Sadio Mane tijdens de eerdere ontmoeting met Manchester City dit seizoen. © AFP Als Manchester City en Liverpool alles winnen de komende twee maanden kan de titel gepakt worden in de hol van de leeuw; het Etihad Stadium van Manchester City. Op 4 april stuiten de ploegen weer op elkaar, en als beide ploegen dus alles winnen, kan Liverpool dan op 91 punten staan en City op 72. Als Klopp dan niet verliest van Guardiola dan is de titel voor de Duitser.

United van de troon stoten

Wat Liverpool-fans misschien nog wel het meeste willen is een record van Manchester United afpakken. Liverpool kan het record afpakken van snelste titel ooit in de Premier League. United heeft dat record op dit moment in handen door de titel in het seizoen 2000/2001. Het team van Sir Alex Ferguson won de titel toen op veertien april.

Van Dijk en Wijnaldum vervolgen hun recordjacht met Liverpool vanavond. Om 21.00 uur speelt het team de uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers, de nummer zeven van de ranglijst. De wedstrijd op Anfield eindigde vorige maand in 1-0 voor Liverpool dankzij een goal van Sadio Mané.