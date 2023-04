Warm welkom voor Georginio Wijnaldum in de Kuip: ‘Ben blij met het respect, dat was 12 jaar geleden wel anders’

Georginio Wijnaldum keerde weer voor even terug in de Kuip. Nu als speler van AS Roma. De international van Oranje liep warm onder luid applaus, maar kon zijn ploeg niet aan de overwinning helpen: 1-0.

In de rust laat trainer José Mourinho Wijnaldum warmlopen. De Feyenoord-fans geven de speler van AS Roma, hun verloren zoon, een warm welkom. Het sentiment is anders dan het moment waarop hij voor het eerst terugkeerde in de Kuip, als speler van PSV. ,,Ik ben blij met het respect dat ik van de supporters kreeg. Dat was twaalf jaar geleden wel anders", zei Wijnaldum na afloop bij ESPN.

Ondanks dat hij warme gevoelens koestert voor Feyenoord baalde hij. ,,Ik wil winnen, ook al speel ik tegen Feyenoord. Dat had het voor de return ook een stukje makkelijker gemaakt", zei Wijnaldum, die ook de wedstrijd analyseerde. ,,Ik denk dat Feyenoord vandaag de gelukkige was. Ik vond er niet echt een ploeg bovenuit steken in het creëren van kansen, want of je dat schot van Mats Wieffer nu een kans kan noemen, dat weet ik niet.”

Zijn coach tilt in ieder geval niet te zwaar aan de nederlaag. ,,Ik slaap hier niet slecht van. We moeten het volgende week in Stadio Olimpico maar recht zetten", zei Mourinho. ,,Voetballen gaat vooral om doelpunten maken. Maar dat hebben we hier niet gedaan. Vorig jaar scoorden we wel tegen Feyenoord in de finale van Conference League”, doelde hij op de 1-0 zege in Tirana. ,,Toen was het klaar. Het nadeel voor Feyenoord is dat we nu pas halverwege zijn.”

Volledig scherm José Mourinho. © ANP

Blessures AS Roma

Mourinho vond dat het geluk niet aan de zijde van de Romeinen stond. ,,Die gemiste strafschop en een bal op de lat. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini en Tammy Abraham raakten geblesseerd. Ik weet nog niet hoe ernstig het allemaal is. Dat moeten we even afwachten.”

