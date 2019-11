Warnock stapt na drie jaar op bij Cardiff City

Warnock nam op 5 oktober 2016 het roer over van Paul Trollope bij Cardiff City. In zijn eerste seizoen loodste hij de ploeg van plek 23 naar plek 11 in het Championship. In zijn eerste volledige seizoen bij The Bluebirds werd de club tweede op het tweede niveau in Engeland, waarmee rechtstreekse promotie naar de Premier League werd veiliggesteld. Vorig seizoen had Cardiff City tot aan de laatste speeldag hoop op handhaving in de Premier League, maar ook de 0-2 zege bij Manchester United op de slotdag was niet genoeg om erin te blijven. Cardiff City werd uiteindelijk achttiende, met flink wat meer punten dan de andere degradanten Fulham en Huddersfield Town.