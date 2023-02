Warren Zaïre-Emery, 16-jarig toptalent Paris Saint-Germain schrijft Champions League-historie

Warren Zaïre-Emery werd geboren op 8 maart 2006 en werd in augustus vorig jaar al de jongste speler in de clubgeschiedenis van Paris Saint-Germain. Hij maakte zijn Ligue 1-debuut tijdens de eerste speelronde tegen Clermont Foot. Sindsdien kwam hij tot elf optredens in de Franse competitie en daarin was de middenvelder twee keer trefzeker. In de Champions League speelde hij ook al kort mee in het met 7-2 gewonnen groepsduel met Maccabi Haifa.