Poll2020 was een vreemd jaar, waarin het voetbal in het voorjaar een flinke tijd stillag en daarna werd vervolgd in (grotendeels) lege stadions. Toch waren er nog genoeg memorabele wedstrijden. Wat was volgens jou de mooiste in het buitenland? Morgen volgen de tien mooiste duels in Nederland.

Poll Wat was de mooiste wedstrijd van dit jaar in het buitenland? Atalanta - Valencia (4-1)

Liverpool - Atlético Madrid (2-3)

Dortmund - Schalke (4-0)

Dortmund - Bayern München (0-1)

Liverpool - Chelsea (5-3)

Barcelona - Bayern München (2-8)

Sevilla - Internazionale (3-2)

Barcelona - Villarreal (4-0)

Aston Villa - Liverpool (7-2)

Liverpool - Wolves (4-0)

Liverpool - Atlético Madrid (2-3) (8%)

Dortmund - Schalke (4-0) (1%)

Dortmund - Bayern München (0-1) (1%)

Liverpool - Chelsea (5-3) (13%)

Barcelona - Bayern München (2-8) (63%)

Sevilla - Internazionale (3-2) (4%)

Barcelona - Villarreal (4-0) (2%)

Aston Villa - Liverpool (7-2) (5%)

Liverpool - Wolves (4-0) (2%)

19 februari: Atalanta - Valencia (4-1)

We zetten de tien keuzes in chronologische volgorde achter elkaar, dus we beginnen in februari. Op 19 februari won Atalanta in de achtste finales van de Champions League met 4-1 van Valencia, mede door twee goals van de Groningse rechtsback Hans Hateboer. De 44.000 toeschouwers in San Siro beleefden een prachtige avond, maar achteraf blijkt dat zich een ramp heeft voltrokken. Het coronavirus had in de bussen en treinen en op de tribunes in Milaan als een stille sluipmoordenaar toegeslagen en maakte in de weken erop duizenden slachtoffers in Bergamo. Drie weken later, op dinsdag 10 maart won Atalanta ook nog met 3-4 bij Valencia (door vier goals van Josip Ilicic), maar dat gebeurde al in een leeg Mestalla. Toen de spelers van Atalanta terugkeerden in Bergamo moesten ze zo'n twee maanden binnenblijven. Daar hoorden Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens dagenlang slechts luide sirenes op straat. Ze waarschuwden de wereld voor dit virus, maar het bleek al te laat.

Volledig scherm Hans Hateboer viert feest met de tienduizenden fans in San Siro. © EPA

11 maart: Liverpool - Atlético Madrid (2-3)

Lange tijd was dit de laatste serieuze wedstrijd in Europa. Rond deze wedstrijd was er al grote discussie of het wel zo verstandig was om door te gaan met voetballen. In Madrid had corona zijn eerste slachtoffers al geëist, maar toch reisden drieduizend fans van Atlético nog zonder probleem naar Engeland. Achteraf allemaal zeer onverstandig, maar de 60.000 toeschouwers op Anfield zagen wel een meeslepende wedstrijd. Door een goal van Georginio Wijnaldum kort voor rust werd het net als in Madrid 1-0, maar Atlético scoorde vervolgens liefst drie keer in de verlenging via Álvaro Morata en Marcos Llorente (2x). Drie dagen later ging Spanje in een lockdown, Groot-Brittannië volgde pas tien dagen erna. Volgens de NHS heeft de komst van de Spaanse fans aan zeker 41 mensen het leven gekost vanwege verdere besmettingen.

Volledig scherm Álvaro Morata viert zijn goal met de 3000 meegereisde fans uit Madrid. © Action Images via Reuters

16 mei: Borussia Dortmund - Schalke 04 (4-0)

Alleen in Wit-Rusland werd vervolgens nog doorgespeeld, maar half mei werd de Bundesliga weer opgestart na ruim twee maanden zonder serieus voetbal. Wel gebeurde dat in lege stadions, enorm wennen voor de spelers. De eerste wedstrijd bij de herstart van de Bundesliga was direct een mooie, want met flitsend spel won Borussia Dortmund met 4-0 van de regionale rivaal Schalke 04 in de Revierderby. Erling Haaland maakte de eerste goal, maar juichen gebeurde toen nog netjes op afstand, een van de vele voorwaarden voor de herstart van de competitie. Enkele weken later vlogen de spelers elkaar gewoon weer om de nek bij het vieren van doelpunten.

Volledig scherm Het nieuwe juichen: wel samen, maar op afstand. © Martin Meissner/AP-Pool/dpa

26 mei: Borussia Dortmund - Bayern München (0-1)

Borussia Dortmund maakte bij de herstart van de Bundesliga indruk met zeges op Schalke 04 (4-0) en Wolfsburg (0-2). De talentvolle ploeg van de inmiddels ontslagen Lucien Favre werd daarmee gezien als de grote kanshebber om Bayern München eindelijk weer eens van de troon te stoten, maar dat gebeurde niet. Door een mooie stift van Joshua Kimmich van buiten het strafschopgebied won Bayern met 0-1. Het team van Hansi Flick werd voor het achtste jaar op rij kampioen en won ook de DFB-Pokal overtuigend, door Bayer Leverkusen met 4-2 te verslaan op 4 juli.

Volledig scherm De nieuwe realiteit vanaf mei: voetbal in lege stadions. © EPA

22 juli: Liverpool - Chelsea (5-3)

Volledig scherm Joe Gomez, Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk met de kampioensbeker. © AFP 2020 was uiteraard ook het jaar waarin Liverpool dan eindelijk de Premier League won, de eerste landstitel voor The Reds sinds 1990. Dat had in maart al kunnen gebeuren, maar door corona werd het feest maanden uitgesteld en werd de titel ook nog eens binnengehaald zonder zelf te spelen. Dat gebeurde op 25 juni, toen achtervolger Manchester City met 2-1 verloor bij Chelsea. De selectie van Liverpool bekijk die wedstrijd wel samen en maakte er toch een mooi feest van, waarbij de supporters uitgebreid mee konden genieten via social media. De kampioensbeker werd een maand later pas uitgereikt, na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Chelsea werd op Anfield met 5-3 verslagen, waarna Jordan Henderson op The Kop de beker in de lucht mocht. Ondertussen zorgden duizenden fans buiten het stadion voor gezang en vuurwerk. Het was een beeld dat goed paste in het gekke jaar 2020.

14 augustus: FC Barcelona - Bayern München (2-8)

Volledig scherm Verbijstering op de gezichten van Gerard Piqué en Frenkie de Jong bij de afgang tegen Bayern. © BSR Agency Ook in de Champions League was dit jaar alles anders. Geen returns in de kwartfinales en halve finales, maar een ‘Final 8'-toernooi in Lissabon. Geen berekenend voetbal dus, maar gewoon spelen voor de winst. De ene club was daar beter op voorbereid dan de ander, zo bleek al snel. Op de eerste avond won RB Leipzig met 2-1 van Atlético Madrid, maar een dag later volgde de grootste schok van dit voetbaljaar. Bayern München won van FC Barcelona. Dat was nog niet eens zo bijzonder gezien de vorm van beide clubs, maar wel de manier waarop het gebeurde: Barcelona was totaal kansloos en verloor met 2-8! Philippe Coutinho, door Bayern gehuurd van Barcelona, mocht nog even invallen en scoorde zowaar nog twee keer. Pijnlijker kon de vernedering voor Barcelona niet worden. Het ontslag van Quique Setién volgde al snel, maar daar keek niemand meer van op. Oh ja, Bayern won de Champions League, door daarna ook nog Olympique Lyon (3-0) en Paris Saint-Germain (1-0) te verslaan.

21 augustus: Sevilla - Internazionale (3-2)

Waar de Champions League werd afgerond in Lissabon, trok het Europa League-circus naar het Ruhrgebied in het westen van Duitsland. Sevilla won daar voor de zesde keer in veertien jaar het tweede clubtoernooi van Europa. Luuk de Jong stond na 44 wedstrijden voor Sevilla pas op 7 goals, maar was in de laatste week van het seizoen plots de grote man. Eerst maakte hij op 16 augustus de winnende goal in de halve finale tegen Manchester United (2-1) en vijf dagen later schitterde hij met twee goals in de finale tegen Internazionale (3-2).

Volledig scherm Nemanja Gudelj en Luuk de Jong na het winnen van de Europa League-finale in Keulen. © EPA

27 september: Barcelona - Villarreal (4-0)

Volledig scherm Ansu Fati. © REUTERS Na de deceptie tegen Bayern München moest FC Barcelona op zoek naar een nieuwe coach, maar wie durfde zijn handen te branden aan deze klus? Nou, Ronald Koeman durfde dat wel. Het was immers al twintig jaar zijn droombaan als trainer, daar had hij nooit een geheim van gemaakt. Hij moest er zijn mooie klus bij Oranje na twee jaar voor opgeven, maar Camp Nou was nou eenmaal zijn droombestemming. Ja, zelfs in tijden zonder publiek. Na een roerige zomer (blijft Messi of vertrekt hij?) begon Koeman na drie simpele oefenzeges aan La Liga met een thuiswedstrijd tegen Villarreal. Messi was gebleven, vooral omdat er geen club was die hem kon betalen. Het was echter niet de Argentijn die schitterde bij de 4-0 zege op Villarreal, maar de toen nog 17-jarige Ansu Fati met twee goals en een assist. Een goede start dus, maar het vervolg was minder overtuigend: 24 punten na 14 duels, resulterend in de huidige vijfde plaats. Er is nog niets verloren, maar een grote prijs lijkt dit seizoen voorlopig een brug te ver voor de ploeg van Koeman.

4 oktober: Aston Villa - Liverpool (7-2)

Volledig scherm Virgil van Dijk ziet Ross Barkley scoren. © EPA Met nederlagen tegen Watford (3-0), Manchester City (4-0) en Arsenal (2-1) liet Liverpool eind vorig seizoen al wat steekjes vallen, maar de Premier League werd overtuigend gewonnen: 99 punten, 18 meer dan Manchester City. Hoe blijf je als spelersgroep scherp en gemotiveerd na zo'n droomseizoen? Dat was de grote uitdaging voor Jürgen Klopp. Met drie zeges op rij (op Leeds United, Chelsea en Arsenal) begon Liverpool uitstekend aan het seizoen 2020/2021, maar op zondag 4 oktober was daar plots een enorme afgang. Aston Villa, dat zich vorig seizoen pas op de slotdag veilig speelde, won op Villa Park in Birmingham met 7-2! Ollie Watkins (hattrick), Jack Grealish (twee goals), Ross Barkley en Josh McGinn maakten de goals, terwijl Virgil van Dijk en zijn teamgenoten zich afvroegen wat hier aan de hand was. Twee weken later scheurde Van Dijk in de derby bij Everton (2-2) zijn kruisband af na wild uitkomen van Jordan Pickford, maar Liverpool verloor sinds de afgang in Birmingham niet meer in de Premier League en gaat opnieuw aan kop.

6 december: Liverpool - Wolverhampton Wanderers (4-0)

Tot slot nog een vierde wedstrijd van Liverpool, de club die samen met Bayern München in 2020 toch voor het meeste spektakel zorgde. Na de nederlaag tegen Atlético Madrid op 11 maart waren er echter geen fans meer op Anfield geweest. Op zondag 6 december keerden ze eindelijk terug. 2000 fans zagen vanaf The Kop hoe Liverpool met 4-0 won van Wolverhampton Wanderers, onder meer door een fraaie goal van een dolblije Georginio Wijnaldum. De Rotterdammer kon eindelijk weer eens echt uitbundig juichen na een doelpunt, dat hadden alle spelers duidelijk gemist. Ook in Londen waren er daarna 2000 fans welkom in de stadions, maar dat feest duurde slechts twee weken. Inmiddels zijn er alleen bij Liverpool en Everton nog toeschouwers welkom, zolang het duurt. Het is voor de spelers en de uitverkoren supporters een kwestie van genieten zolang het kan, want voorlopig blijft het nog wel even bij dromen van volle stadions.

