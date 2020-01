Watford duwt Bournemouth dieper in degradatiezorgen

Watford stond lange tijd op de twintigste plaats in de Premier League, maar sinds de komst van coach Nigel Pearson zijn The Hornets flink opgekrabbeld. Er was een gelijkspel tegen Sheffield United en een nederlaag tegen Liverpool, maar vandaag volgde alweer de vierde zege in zes duels onder Pearson. Doelpunten van middenvelder Abdoulaye Doucoure (‘42), aanvoerder Troy Deeney (‘65) en invaller Roberto Pereyra (‘90) zorgden voor een 0-3 overwinning in het Vitality Stadium in Bournemouth.