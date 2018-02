Watzke nog minstens vier jaar directeur Borussia Dortmund

Zidane vreest niet voor zijn toekomst: 'Ik denk alleen aan de wedstrijd'

16:53 Zinédine Zidane won in twee jaar maar liefst acht hoofdprijzen met Real Madrid. Toch kreeg hij na de laatste training voor de kraker met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League veel vragen over zijn toekomst bij de Spaanse topclub.