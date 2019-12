Weer geen plek voor De Ligt bij Juve

De Ligt stond begin deze maand voor het laatst in de basis bij de ‘Oude Dame’. Juventus verloor toen in Rome met 3-1 van Lazio. De Ligt miste daarna vanwege fysieke klachten het gewonnen duel met Bayer Leverkusen in de Champions League (0-2) en zat op de bank in de competitieduels met Udinese en Sampdoria, die twee zeges opleverden.



Sarri heeft de drie aanvallers Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain en Paulo Dybala allemaal in de basis gezet. De spelers van landskampioen Juventus dragen in de hoofdstad van Saudi-Arabië speciale shirts, waarop hun namen in het Arabisch staan.