Weer geen zege voor Depay en Tete, Henry en Vieira in evenwicht

Lyon is sinds half december zoekende in de Franse competitie. Op twee remises (Stade de Reims en Montpellier, beide 1-1) volgde vanavond weer een gelijkspel in het Stadium Municipal van La Ville Rose. De laatste zege van Lyon dateert alweer van 19 december, toen Amiens met 3-2 werd verslagen. Lyon heeft inmiddels zeventien punten achterstand op koploper en aanstaand kampioen Paris Saint-Germain, dat ook nog eens twee duels tegoed heeft.



Nabil Fekir behoedde Lyon in de slotfase met een schitterende vrije trap voor een pijnlijke nederlaag. Jimmy Durmaz, de Zweedse WK-held, had Toulouse rap op 2-0 gezet. In het slotkwartioer repareerde Lyon deels de schade. Eerst door Moussa Dembélé, daarna met een magistrale vrije trap van Fekir.