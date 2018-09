Weer Ronaldo? Of maken Modric en Salah kans?

Ronaldo

Is de grote favoriet. De Portugees won de prijs in 2016 en 2017 al. Tot 2016 werkte de FIFA samen met France Football. Ronaldo won vorig seizoen de Champions League met Real Madrid. Hij maakte afgelopen voetbaljaar 44 doelpunten in alle competities voor Real. In de laatste tien competitiewedstrijden was hij op dreef met achttien goals. Op het WK reikte Portugal tot de achtste finale, maar Ronaldo kwam wel tot vier treffers.