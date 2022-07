Weer ultrakort dienstverband Peter Hyballa: trainer al na anderhalve maand ontslagen bij Trencin

Sébastien Haller succesvol geopereerd aan teelbalkan­ker, roep om standaard­check

Sébastien Haller is succesvol geopereerd aan teelbalkanker. Dat meldt zijn club Borussia Dortmund. ,,De operatie is zeer, zeer goed verlopen en het gaat heel goed met hem”, zei sportdirecteur Sebastian Kehl van BVB in een video-interview.

27 juli