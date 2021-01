Weer Wijnaldum of gaat Van de Beek, Bergwijn, Aké of El Ghazi met de titel aan de haal?

Video Arsenal schittert in de sneeuw en boekt derde zege op rij

2 januari Het plots weer opgeleefde Arsenal schitterde vanavond in de sneeuw op The Hawthorns, waar nummer negentien West Bromwich Albion met 0-4 werd verslagen. Kieran Tierney en Bukayo Saka scoorden in de eerste helft voor de ploeg van Mikel Arteta, Alexandre Lacazette scoorde nog twee keer na rust. Arsenal klom daarmee van plek 14 naar plek 11.