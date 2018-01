Weergaloze Dost helpt Sporting met hattrick aan zege

In de 32ste minuut kopte Dost zijn ploeg op voorsprong. Na rust wist de international vanaf de penaltystip ook de tweede goal van Sporting voor zijn rekening te nemen. In de 90ste minuut maakte Dost zijn hattrick compleet.



Dost komt hiermee op negentien competitietreffers dit seizoen. Hij heeft er daarmee nog maar twee minder dan Jonas van Benfica, die de lijst aanvoert. Door de overwinning gaat Sporting aan kop in de Portugese competitie, hoewel FC Porto morgen de leiding weer kan overnemen.



Dost opende het jaar overigens ook al met drie goals tegen CS Marítimo in de competitie. Het is dus al zijn tweede hattrick in 2018.