Weggestuurde Balotelli moet toewijding tonen: ‘Anders kan ik hem niet steunen’

,,Mario zal altijd onderwerp van gesprek zijn, omdat hij zorgt voor nieuws", zei Grosso in Rome. ,,Hij kan een leidende rol hebben indien hij de juiste wil, toewijding én enthousiasme toon. Ik bepaal over daar sprake van is."

Brescia verkeert in degradatiegevaar en kan volgens Grosso geen randzaken gebruiken. ,,Hij heeft de kwaliteiten om het goed te doen. Maar als je onderaan staat, dan heb je meer nodig dan een spits die een aardig balletje kan trappen. Je moet dan ook bereidheid tonen, hard werken en iets meer", vervolgde Grosso. ,,Als Mario dat niet kan, dan zal het moeite kosten hem te steunen.”



Balotelli (29) heeft in zeven duels twee keer gescoord voor Brescia.