Weghorst bezorgt Van Bommel eerste Bundesliga-zege, assist Frimpong bij Leverkusen

Mark van Bommel en Wout Weghorst zijn het nieuwe Bundesliga-seizoen met VfL Wolfsburg begonnen met een 1-0 zege in de thuiswedstrijd tegen VfL Bochum. De bezoekers kregen al binnen vier minuten een rode kaart, waarna Weghorst dé kans op zijn eerste goal miste. Niet veel later maakte Weghorst alsnog de enige goal van de wedstrijd.

Het nieuwe Bundesliga-seizoen begon tumultueus voor Van Bommel en Weghorst. Al na vier minuten was VfL Wolfsburg dicht bij de 1-0. Uit een hoekschop kwam de bal op de paal. De VAR had echter gezien dat dit door toedoen van Robert Tesche kwam. Hij raakte de bal met de hand waardoor de bal niet in het doel ging. Een rode kaart voor Tesche en een penalty voor VfL Wolfsburg waren het gevolg.

Het was voor Weghorst dé kans om zijn eerste goal van het seizoen te maken, maar de Nederlander die vorig seizoen goed was voor twintig goals, zag zijn poging van elf meter gekeerd worden door Bochum-doelman Manuel Riemann. Hij koos de goede hoek en had de bal zelfs klem waardoor Weghorst geen kans kreeg om de rebound alsnog binnen te werken.

Wout Weghorst mist een penalty.

Lang hoefde Weghorst niet te treuren, want na iets meer dan twintig minuten maakte de Oranje-international alsnog zijn eerste goal van het nieuwe seizoen. Het bleek achteraf ook meteen de enige goal van de wedstrijd te zijn. Weghorst kreeg namelijk nog wel meer kansen om de marge te vergroten tegen het tiental van Bochum, maar steeds was het Riemann die in de weg stond of lag. Een ruime zege op de tien van promovendus VfL Bochum bleef dus uit, maar de drie punten waren wel binnen voor Van Bommel en Weghorst. En dat is na de ongekend matige voorbereiding (vijf nederlagen in zes wedstrijden) het enige wat telt voor de Nederlanders van Die Wölfe.

Gelijkspel voor Bakker en Frimpong

Het Bayer Leverkusen van Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah begon de competitie tegen het Union Berlin van Rick van Drongelen en Sheraldo Becker. Fosu-Mensah en Becker ontbraken nog met een blessure en ook Van Drongelen zat niet bij de selectie van Union Berlin. Voor Bakker en Frimpong waren er basisplaatsen terwijl Sinkgraven de hele wedstrijd op de bank zat. Vanaf daar zag hij hoe het duel eindigde in 1-1. Frimpong verzorgde de assist op Moussa Diaby, die na twaalf minuten de 1-1 eindstand verzorgde na de vroege 1-0 van Taiwo Awoniyi

Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong vieren de goal van Moussa Diaby.

Voor Justin Hoogma en het gepromoveerde Greuther Fürth begon het nieuwe seizoen dramatisch. Op bezoek bij VfB Stuttgart werd het liefst 5-1. De zeventienjarige Nederlander Mohamed Sankoh viel na 65 minuten in. Het stond toen al 4-0. Vijf minuten later moest hij het strijdtoneel echter alweer verlaten met een blessure. Hij werd met een brancard van het veld gedragen waarna Marc Oliver Kempf zijn tweede goal nog maakte.

Jeffrey Gouweleeuw verloor met FC Augsburg de eerste wedstrijd van het seizoen met grote cijfers. De Nederlander speelde de hele wedstrijd, maar kon een 0-4 nederlaag tegen 1899 Hoffenheim niet voorkomen. Bij de uitploeg zat Melayro Bogarde de hele wedstrijd op de bank.

Mike van der Hoorn (Arminia Bielefeld) en Mark Flekken (SC Freiburg) moesten beiden genoegen nemen met een puntje nadat het onderlinge duel in 0-0 eindigde. Flekken stond bij Freiburg op doel, Van der Hoorn deed vanaf de 77ste minuut mee.

Mohamed Sankoh wordt afgevoerd bij VfB Stuttgart.