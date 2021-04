Weghorst op het matje bij Wolfsburg na ophef over corona-uitspraken

VfL Wolfsburg gaat in gesprek met Wout Weghorst, nadat een optreden van de spits zaterdag in een Duits sportprogramma opnieuw voor ophef zorgde rond eerder gedane corona-uitspraken. In december postte Weghorst op zijn Instagramaccount enkele cryptische uitspraken over de pandemie. Zaterdag weigerde hij op televisie in de Aktuellen Sportstudio van de ZDF afstand te doen van zijn posts.

Manager Jörg Schmadtke van VfL Wolfsburg bevestigt dat hij deze week het gesprek aangaat met Weghorst: ,,We gaan kijken hoe hij dit zelf uitlegt aan ons. Een eigen mening over algemene nieuwszaken is dat natuurlijk geen enkel probleem, maar zegt hij dat corona niet bestaat dan is het echt wat anders. Dan zeg ik: dat heeft niets met een mening te maken. Dan is het een volledig verkeerde voorstelling van de feiten", aldus Schmadtke, die pas sinds kort zelf is hersteld van corona.

Weghorst werd zaterdag bij de ZDF geconfronteerd met zijn destijds snel verwijderde Instastories uit december, die hij schaarde onder de noemer ‘coronahysterie’. ,,Stel je voor dat er een vaccin is dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen, tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt”, zo meldde Weghorst vier maanden terug.

Na zijn bericht kreeg hij veel kritiek. Weghorst, zaterdag: ,,Ik heb niemand willen beledigen en bied mijn excuses aan vanwege de reacties die ik gekregen heb, zeker voor de mensen die het anders geïnterpreteerd hebben. Ik heb het zeker niet zo bedoeld. Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat ieder persoon voor zichzelf moet beslissen. Het is van belang om kritisch te kijken naar het coronavirus én de vaccinaties. Daar gaat het om. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst. Ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn kinderen. Het is voor mij belangrijk dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt hierover. Het is mijn optiek de beste beslissing.”

Volgens de Duitse televisiezender liet Weghorst en kans liggen afstand te doen van zijn uitspraken. ,,Ondanks meerdere verzoeken heeft hij geweigerd zich te distantiëren van zijn eerdere uitlatingen.”