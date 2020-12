Weghorst schittert met twee goals na rake strafschop Dost

Wout Weghorst kreeg in de 57ste minuut een enorme kans, maar de uitstekend keepende Frankfurt-doelman Kevin Trapp voorkwam de 1-0. Zes minuten later kregen de bezoekers uit Frankfurt een strafschop, na een duw van de Amerikaanse verdediger John Brooks in de rug van Martin Hinteregger. Bas Dost ging achter de bal staan en schoot vanaf elf meter koeltjes raak, dwars door het midden: 0-1. Daarna was het woord echter aan Weghorst. Ook hij schoot raak vanaf elf meter. Weghorst deed dat in de 77ste minuut, na een handsbal van Frankfurt-middenvelder Stefan Ilsanker. De wedstrijd leek daarna af te gaan op een gelijkspel, wat voor Eintracht Frankfurt de zesde op rij zou zijn. Nu is de ploeg van Adi Hütter al acht wedstrijden op rij zonder zege. Weghorst nam namelijk geen genoegen met een gelijkspel en schoot in de 88ste minuut ook de 2-1 binnen. Weghorst vertrok op het juiste moment bij de verdedigers van Frankfurt, kreeg de steekpass van Xaver Schlager en schoot met rechts uit de draai knap raak in de verre hoek: 2-1.

Alleen Lewandowski en Haaland scoorden vaker

VfL Wolfsburg is nu elf duels op rij ongeslagen in de Bundesliga, waarin het nu op een vierde plaats staat met twee punten minder dan Bayern München. Der Rekordmeister speelt zaterdagavond pas de elfde wedstrijd van het seizoen, uit bij het Union Berlin van Sheraldo Becker. Bayer Leverkusen en RB Leipzig staan tweede en derde.



Weghorst is na Edin Dzeko de tweede speler die in vijf competitieduels op rij scoort voor Wolfsburg. Weghorst kreeg in de 87ste minuut (vlak voor zijn winnende goal) na commentaar op de scheidsrechter nog zijn eerste gele kaart van het seizoen, waar hij vorig seizoen liefst zeven gele kaarten ontving in de Bundesliga. De afgelopen twee seizoenen was Weghorst bij Wolfsburg goed voor 17 en 16 competitiegoals, nu staat hij dus alweer op negen treffers na elf wedstrijden. De 28-jarige spits uit Borne heeft Robert Lewandowski (12 goals) en Erling Haaland (10 goals, maar nu geblesseerd) nog voor zich op de topscorersranglijst van de Bundesliga. Weghorst stond afgelopen zomer in de belangstelling van Arsenal, Tottenham Hotspur en Manchester United, maar de topclubs uit de Premier League sloegen uiteindelijk toch niet toe. Weghorst staat tot medio 2023 onder contract in Wolfsburg.