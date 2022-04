Weghorst vs Krul in degradatiestrijd en Aké vs Van Dijk in titelstrijd

Europees voetbal vanavond: Bosz en Van Bronck­horst proberen seizoen te redden

De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League zijn gespeeld. Vanavond is het de beurt aan de Europa League en de Conference League, om de eerste serie kwartfinalewedstrijden af te werken. Behalve bij Feyenoord en PSV komen ook bij onderstaande duels Nederlanders in actie.

7 april