Welke landen hebben zich geplaatst voor het WK voetbal in Qatar en wanneer is de loting?

Het WK voetbal in Qatar begint dit jaar op 21 november met een wedstrijd van Qatar, het organiserende land. Op 18 december is de finale. In totaal strijden 32 landen in 64 wedstrijden om de meest felbegeerde titel in het voetbal: die van wereldkampioen.

Het WK is toch altijd 's zomers?

Zeker! De vorige WK's werden steeds in de zomermaanden gespeeld, vrijwel altijd in juni en juli. Dit jaar is echter alles anders. Dat heeft te maken met de locatie: Qatar. Qatar is het eerste land uit het Midden-Oosten dat een WK organiseert. Dit WK is na 2002 (Japan en Zuid-Korea) voor de tweede keer een WK op Aziatische bodem.

Omdat Qatar grotendeels bestaat uit woestijn, is het er 's zomers zo heet, dat voetballen onder normale omstandigheden onmogelijk wordt. Op een gemiddelde zomerdag wordt het er makkelijk veertig graden. De FIFA heeft daarom in overleg met de belangrijkste Qatarese organisatoren besloten het WK naar de Qatarese winter te verschuiven. Vergis je niet, het wordt dan nog altijd tussen de 19 en de 25 graden in het emiraat.

Een emiraat, wat is dat eigenlijk?

Qatar wordt een emiraat genoemd omdat het land geleid wordt door een emir, een Arabische vorst. Tamim bin Hamad Al Thani is de huidige emir van Qatar. Net zoals in Nederland, blijft ook in een emiraat de titel van koning (of emir) binnen de familie.

Volledig scherm FIFA-voorzitter Gianni Infantino (l) samen met Tamim bin Hamad Al Thani (m), de emir van Qatar, voorafgaand aan de finale van het toernooi om de Arabiëcup. © REUTERS

Waarom is dit WK zo controversieel?

Rondom dit WK hangt al sinds de toewijzing in 2010 de nodige controverse. Bij de toewijzing zou Qatar anderhalf dollar hebben betaald aan diverse Afrikaanse landen om zo hun stem te krijgen. Ook Jack Warner, de spil in een FBI-onderzoek naar corruptie in het Afrikaanse voetbal, zou zo'n twee miljoen euro hebben gekregen vanuit Qatarese hoek. De aantijgingen zijn nooit bewezen, maar nog altijd doet de FBI onderzoek.

Vanaf de toewijzing worden in Qatar stadions uit de grond gestampt om het land WK-klaar te maken. Ook dat gaat op zijn zachtst gezegd niet onopgemerkt voorbij. Arbeidsmigranten zouden onder erbarmelijke omstandigheden helpen bij de bouw en volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International kan Qatar tot 70% van de doden onder arbeidsmigranten niet verklaren. Naar schatting zijn er nu 6500 mensen omgekomen bij werkzaamheden die werden verricht ten bate van het WK. Vandaag zit de FIFA met Amnesty om tafel om over de situatie te praten.

Volledig scherm Nederland heeft zich onder leiding van Louis van Gaal gekwalificeerd voor het WK van 2022. © ANP

Wat het voetbal betreft: welke landen hebben zich al gekwalificeerd?

Ondanks alle problematiek staat er in november en december van dit jaar wel ‘gewoon’ een wereldkampioenschap op de planning. Op het WK zijn 32 teams actief. Vijftien landen hebben zich al geplaatst:

Qatar is als thuisland van de partij. In diverse kwalificatiegroepen hebben zich ook de volgende landen geplaatst: Duitsland, Denemarken, Brazilië, Frankrijk, België, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland, Zwitserland, Nederland, Argentinië, Iran en Zuid-Korea.

De overige zeventien plekken zijn nog open. Daarvan gaan er nog drie naar een Europees land, vijf naar een Afrikaans land, twee of drie naar een land uit Azië, nul of één naar een land uit Oceanië, drie of vier naar een Noord- of Midden-Amerikaans land en twee of drie naar een land uit Zuid-Amerika.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo moet zich met Portugal nog kwalificeren. © AP

Welke landen staan op pole position om een ticket te bemachtigen?

In Europa worden de overige tickets vergeven door play-offs. Daarin speelt Wales op 24 maart tegen Oostenrijk. In juni speelt Oekraïne in en tegen Schotland. De winnaars van die duels treffen elkaar om één WK-ticket. Het duel van Oekraïne is verplaatst omdat het land momenteel in oorlog is met Rusland.

De Russen zijn door die oorlog uitgesloten van deelname aan de play-offs. Polen speelt als gevolg daarvan op 29 maart in eigen land tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Zweden en Tsjechië, die vijf dagen daarvoor wordt gespeeld in Zweden.

Het laatste Europese WK-ticket gaat vermoedelijk naar Italië of Portugal. Voordat beide grootmachten mogen gaan uitmaken wie naar Qatar afreist, moeten ze wel eerst afrekenen met respectievelijk Noord-Macedonië en Turkije. De speeldata van de halve finales en de finale van de play-offs zijn wederom 24 en 29 maart.

Volledig scherm Het openingsduel wordt gespeeld in het futuristisch ogende al-Bayt Stadion in al-Khor. © AFP

Wanneer is de loting?

Ook op de overige continenten worden de tickets eind maart vergeven, zodat op 1 april de loting voor het WK kan plaatsvinden. Bij de loting zijn er vier potten van acht landen. In de eerste pot zit Qatar samen met de zeven best geklasseerde landen op de FIFA-wereldranglijst. Nederland staat daarop tiende en zal daarom naar alle waarschijnlijkheid in pot 2 komen te zitten.

Tijdens de loting worden acht poules van vier landen gemaakt: uit elke pot één land. Nederland zal dus terecht komen bij één hoger geklasseerd land en bij twee landen die lager op de wereldranglijst staan. Elke poule mag maar één land per continent bevatten, met uitzondering van Europa: van ons continent mogen er maximaal twee landen in één poule zitten.

Volledig scherm Het Lusail Iconic Stadion, waar de finale van het WK gespeeld wordt, moet er straks zo uitzien van de buitenkant. © EPA

Wat zijn de speeldata, -steden en -stadions?

Het WK duurt bijna een maand, van 21 november tot en met 18 december. Het openingsduel wordt gespeeld in het Al Bayt Stadium in Al-Khor, een stad ten noorden van de hoofdstad Doha. De wedstrijden in de poulefase worden gespeeld tot en met 2 december. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 uur en 20.00 uur (Nederlandse tijd). In Qatar is het twee uur later dan in Nederland.

De laatste ronde poulewedstrijden en de wedstrijden in de knock-outfase beginnen om 16.00 uur en 20.00 uur. De achtste finales worden tussen 3 en 6 december gespeeld, de kwartfinales staan voor 9 en 10 december op de planning en de halve finales vinden plaats op 13 en 14 december. De troostfinale wordt op 17 december gespeeld en een dag later is dan de finale, waar net als in de strijd om de derde plaats om 16.00 uur wordt afgetrapt.

Naast het Al Bayt Stadium in Al-Khor zijn er nog zeven andere stadions, waarvan vier in Doha: Al Thumama, Education City, Khalifa International en Ras Abo Aboud bevinden zich allemaal in de hoofdstad van Qatar. De overige stadions zijn het Lusail Iconic Stadion (waar de finale wordt gespeeld) in Lusail, het Al-Rayyan Stadion in Al-Rayyan en het Al Jaboub Staion in Al-Wakrah. Alle belangrijke faciliteiten bevinden zich binnen een straal van zestig kilometer.