Wenger: Geef mezelf tot het WK om te beslissen over toekomst

Door Arjan Schouten



Nee, verwacht maar niet dat Arsène Wenger met pensioen gaat op zijn 68ste. Na 1235 wedstrijden op de bank van Arsenal is de Franse oefenmeester nog steeds niet uitgekeken op het spelletje. ,,Maar het is nu nog wat te vroeg om precies te zeggen wat ik hierna ga doen’’, vertelt Wenger aan het Britse dagblad The Guardian. ,,Ik heb mijn bureau nog niet eens leeg geruimd en ben in zekere zin nog in shock. Ik geef mezelf daarom de tijd tot 14 juni, de dag dat het wereldkampioenschap begint, om de knoop door te hakken.



,,De vraag is of ik nog steeds coach wil zijn, op de bank wil zitten, of dat het nu tijd is om een andere functie op me te nemen. Het enige wat ik met zekerheid kan zeggen is dat ik sowieso blijf werken. Maar wil ik door blijven gaan met zoveel er voor opgeven? Ik wil mijn ideeën over voetbal blijven verdedigen, dat is zeker. Vraag je het me nu dan zou ik spontaan zeggen dat ik nog steeds trainer wil blijven, maar ik kan dat nu gewoon nog niet met zekerheid zeggen.’’



In een periode dat menig trainer nog wel eens een jaartje vrijaf neemt, is Wenger al sinds 1984, toen hij trainer van Nancy werd, continue aan het werk. ,,Mijn mate van loyaliteit bestaat misschien wel helemaal niet meer, nu’’, denkt Wenger wel eens. ,,Misschien was de dinosaurus die ik geworden was wel het laatste symbool van een tijdperk dat veranderd is.