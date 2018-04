Wenger verguld met gebaar van Manchester United

Wenger kreeg een presentje van Alex Ferguson en José Mourinho, voormalig en huidig trainer van United. Vooral met de laatste lag hij met grote regelmaat -verbaal - in de clinch.



,,Het was een wedstrijd waarvan ik er veel heb meegemaakt, maar ik waardeer bijzonder de geste van Manchester United voor het beginsignaal,'' zei Wenger maandag.



Door een doelpunt in de laatste minuut van de thuisclub was Wenger geen punt gegund in Manchester, 2-1.