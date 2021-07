Wens Messi eindelijk vervuld: ‘Ik ben zo vaak verdrietig op vakantie gegaan, nu is alles anders’

Hij moest er lang op wachten, maar afgelopen nacht zag Lionel Messi een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Met de zege in de finale van de Copa América tegen aartsrivaal Brazilië (1-0) pakte de sterspeler van FC Barcelona eindelijk zijn eerste grote prijs met Argentinië .

Na vier verloren finales (3x Copa América en de WK-finale van 2014) was de ontlading bij Messi na het laatste fluitsignaal in het Maracanã in Rio de Janeiro enorm en liet hij zijn tranen de vrije loop. ,,Ik heb vaak van dit moment gedroomd, maar in het verleden lukte het steeds net niet. Ik ben zo vaak verdrietig op vakantie gegaan met mijn familie. Ik bracht dan de dagen door zonder iets te willen. Deze keer is alles anders.”

,,Ik voel me nu onbeschrijfelijk gelukkig. Al moet het nog echt tot me doordringen dat we gewonnen hebben en de kampioen zijn. Ik denk dat dit een wedstrijd voor de geschiedenisboeken is. Niet alleen omdat we de Copa América in de wacht hebben gesleept, maar vooral omdat we Brazilië in eigen land verslagen hebben.”

Al voor de start van het toernooi voelde Messi, die met FC Barcelona de prijzen aaneenreeg (zie kader), dat er iets moois kon gaan gebeuren. ,,Ik had veel vertrouwen in deze groep, die de laatste jaren alleen maar sterker is geworden. We zijn altijd bezig om beter te worden en er is niemand die klaagt.”

Bondscoach Lionel Scaloni was na afloop vol lof over Messi, die samen met Neymar al voor de finale was uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. ,,Je kunt nooit zonder een speler zoals hij, ook al is hij niet helemaal fit zoals in deze wedstrijd en de voorgaande duels”, aldus Scaloni. ,,Als je weet wat hij heeft gedaan om hier te staan, zou je nog meer van hem houden.”

De 34-jarige Messi kondigde in het verleden meerdere keren zijn afscheid als international aan, maar kwam daar telkens op terug. ,,We hebben het over de beste voetballer aller tijden en iedereen wist hoe belangrijk het voor hem was om met het nationale team een ​​titel te winnen”, weet Scaloni. ,,Ik ben hem en zijn teamgenoten eeuwig dankbaar.”

