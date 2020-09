Werder Bremen wint bij Scalke dankzij hattrick Füllkrug

Manchester City minstens drie weken zonder geblesseer­de Jesus

11:06 Gabriel Jesus van Manchester City is minstens drie weken uitgeschakeld door een blessure. Het was niet de Engelse club die met het nieuws naar buiten kwam, maar de Braziliaaanse voetbalbond CBF. De Braziliaanse aanvaller was opgeroepen voor de interlands in oktober tegen Bolivia en Peru. De bond meldde ook niet de aard de van de kwetsuur.