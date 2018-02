Werder pakt broodnodige punten tegen Wolfsburg

Serie A Cengiz Ünder wijst AS Roma de weg tegen Benevento

11 februari AS Roma boekte vorige week voor het eerst sinds 16 december weer eens een overwinning. Dat resultaat kreeg een goed vervolg, want vanavond won de ploeg van Eusebio Di Francesco ook met 5-2 gewonnen van hekkensluiter Benevento. Cengiz Ünder was opnieuw de gevierde man.