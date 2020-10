Wereldgoal Lanzini maakt comeback West Ham compleet en verpest terugkeer Bale

Tottenham Hotspur stond al na een kwartier op een 3-0 voorsprong. Harry Kane gaf al in de eerste minuut een assist op Heung-min Son en scoorde daarna ook zelf twee keer. De eerste op aangeven van zijn Zuid-Koreaanse aanvalspartner, de tweede op aangeven van de Spaanse linksback Sergio Reguilon.



Spurs leek daarmee op weg naar een simpele zege, maar dat bestaat niet in de Premier League. West Ham United knokte zich in de slotfase nog knap terug in de wedstrijd. Fabian Balbuena maakte in de 82ste minuut de 3-1 en drie minuten later kopte Davinson Sanchez de 3-2 in zijn eigen goal. Daarmee kreeg West Ham United plots toch nog de hoop op een punt en de gelijkmaker viel in de absolute slotseconden van de wedstrijd. Lanzini kreeg de bal voor zijn voeten en haalde met zijn wreef hard uit richting de verre kruising: 3-3.