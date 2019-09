Wereldprimeur bij Bosz’ Leverkusen: chip in de bal

Door Maarten Wijffels



Eind vorig seizoen ging deze rubriek de zomerstop in met een terugblik op het eerste halfjaar van Peter Bosz bij Bayer Leverkusen. We presenteerden twee lijsten met data. Alle clubs uit de vijf topcompetities van Europa waren gerangschikt op balbezit en op het gemiddelde aantal passes per wedstrijd. Voor de winterstop stond Leverkusen in de grijze middenmoot. Ingeklemd tussen clubs als Torino en FC Nantes. Na de winterstop, toen Bosz het roer overnam van de ontslagen Heiko Herrlich, schoten ze ineens als een komeet omhoog. Om in mei als eerste te eindigen in beide klassementen, voor clubs als Manchester City, Liverpool en Barcelona.