Wereldwijd vergapen mensen zich aan ‘wonderploeg’ Manchester City: ‘Ze zijn hard op weg om het Barça van Guardiola te overtreffen’

Met samenvatting Wesley Sneijder ziet als supporter hoe Inter 13 jaar na zijn succes weer Champions Lea­gue-finale haalt

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij (vanavond opnieuw op de bank) staan op zaterdag 10 juni in de finale van de Champions League. Inter won vanavond in San Siro met 1-0 van stadgenoot AC Milan, nadat de halve finale vorige week (0-2) met twee goals na elf minuten eigenlijk al was beslist. Daarmee treedt het Nederlandse duo in de voetsporen van Wesley Sneijder, die vanavond tussen de fanatieke fans van Inter stond.