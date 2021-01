West Bromwich Albion boekt broodnodige zege op aangeslagen Wolves

In de tweede helft was daar echter wederom Pereira vanaf elf meter, nadat Semi Ajayi zijn ploeg even daarvoor al op gelijke hoogte had gebracht. Het betekent de eerste competitiezege voor ‘Big Sam’ als trainer van West Brom. De 66-jarige oefenmeester nam halverwege december het stokje over van de ontslagen Slaven Bilić.