West Ham United koploper in Premier League na ruime zege op Leicester City

Woedende voorzitter Laporta over schuld Barça: ‘Het is 1,35 miljard euro, het vorige bestuur heeft gespeeld met het bestaan van de club’

16 augustus Joan Laporta heeft vanmiddag bij een persconferentie van exact twee uur in Camp Nou verdere uitleg gegeven over de financiële situatie bij FC Barcelona. ,,Het vorige bestuur heeft er een enorme puinhoop van gemaakt. Op dit moment bedraagt ​​de schuld van Barça liefst 1,35 miljard euro. Ja, echt waar, zo erg en zorgwekkend is de situatie van deze club. De financiële situatie is dramatisch", zei Laporta tegen de Spaanse pers.